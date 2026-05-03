عراقجي ونظيره العماني يبحثان مساعي إنهاء الحرب على إيران في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية..

طهران/ الأناضول

تبادل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وجهات النظر حول الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد.

وأوضح البيان أن عراقجي والبوسعيدي تناولا خلال الاتصال، القضايا الإقليمية والجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب على إيران وسبل إرساء السلام في المنطقة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أبريل/ نيسان الفائت، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/آذار الماضي.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل الجاري، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.