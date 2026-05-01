عراقجي وكالاس يبحثان آخر التطورات الإقليمية والدولية في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية

أنقرة / الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الجمعة، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية.

وقالت الوزارة إنها ستنشر في وقت لاحق بيانا أكثر تفصيلا بشأن فحوى المحادثة بين الجانبين.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان الفائت هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم إعلان تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.