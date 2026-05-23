عراقجي وقائد الجيش الباكستاني يبحثان محادثات طهران وواشنطن في لقاء ثان خلال أقل من 24 ساعة..

أنقرة/الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، مع رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير في العاصمة الإيرانية طهران المحادثات بين طهران وواشنطن.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة تسنيم حول اللقاء الثاني الذي جرى في العاصمة الإيرانية طهران.

ولم يصدر حتى ظهر السبت أي بيان رسمي بشأن فحوى اللقاء.

وكان عراقجي ومنير قد التقيا في اجتماع استمر حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بحثا خلاله الجهود الدبلوماسية والمبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، عبر هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وخلفت الحرب أكثر من 3 آلاف قتيل في إيران، فيما شنت طهران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف النار.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل الماضي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.

