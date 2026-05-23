عراقجي وغوتيريش يبحثان المحادثات الإيرانية الأمريكية في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آخر المستجدات الإقليمية، إلى جانب المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

وذكرت الحكومة الإيرانية، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، أن عراقجي وغوتيريش، أجريا مباحثات هاتفية تناولت الأوضاع الإقليمية والتطورات الدبلوماسية المستمرة بين طهران وواشنطن بوساطة باكستانية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، عبر هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار ساري منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي.

