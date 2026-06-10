عراقجي: لن نترك أي هجوم دون رد وزير الخارجية الإيراني علق على الهجمات الأمريكية الأخيرة على بلاده..

أنقرة/ الأناضول

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لن تترك أي هجوم يستهدفها دون رد.

جاء ذلك في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، تعليقًا على الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على جنوبي إيران.

وقال عراقجي: "رغم الهزيمة في ساحة المعركة، اختارت الولايات المتحدة اختبار مدى عزيمتنا، وقواتنا المسلحة القوية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد".

وأكد على ضرورة مغادرة الولايات المتحدة المنطقة إذا كانت تريد أن تكون "بأمان".



وأشار إلى أن "تاريخ الخليج يتضمن العديد من الفصول حول المصير الوخيم للأجانب الذين دخلوا المنطقة دون ترحيب".

وفجر الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها أكملت سلسلة من الهجمات العسكرية ضد إيران بدعوى "الرد على إسقاطها مروحية عسكرية أمريكية الثلاثاء".

وجاء ذلك عقب إعلان إعلام إيراني عن سماع دوي انفجارات في عدة مناطق بالبلاد، إذ قال التليفزيون الرسمي، إن دوي انفجارات سمع في جزيرتي "قشم" و"سيريك" بمنطقة مضيق هرمز، بعد منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء.

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.



وإثر تعثر مفاوضاتهما، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.