ردا على قول ترامب إن بلاده ستتوصل لاتفاق مع إيران أو "ستنهي المهمة"، مجددا تهديده بعمل عسكري ضد طهران..

عراقجي: لا مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي مع استمرار التهديدات الأمريكية ردا على قول ترامب إن بلاده ستتوصل لاتفاق مع إيران أو "ستنهي المهمة"، مجددا تهديده بعمل عسكري ضد طهران..

إسطنبول / الأناضول



قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن "لن تبدأ" في حال استمرار التهديدات الأمريكية الموجهة إلى بلاده.

وأضاف عراقجي في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية أن ملايين الإيرانيين اجتمعوا للمشاركة في مراسم تشييع الزعيم الإيراني علي خامنئي.

وأوضح أن الشعب الإيراني والقوات المسلحة لا يتأثران بأي تهديد، مؤكدا أن استمرار التهديدات الأمريكية سيحول دون بدء المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي.

والاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحفيين في المكتب البيضاوي إن بلاده ستتوصل لاتفاق مع إيران أو "ستنهي المهمة"، مجددا تهديده بعمل عسكري ضد طهران.

وقتل خامنئي، الذي حكم إيران لنحو 36 عاما، في غارة أمريكية إسرائيلية استهدفته في اليوم الأول من الحرب على إيران، وفق ما ذكرته وسائل إعلام دولية وإيرانية.

وفي 28 فبراير/ شباط 2026 شنت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران استمرت حتى إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز.