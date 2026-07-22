ويؤكد أن أي اعتداء على إيران سيُقابل برد قوي وحاسم..

عراقجي: كل من يساهم في أي هجوم أمريكي على إيران سيُعد هدفا مشروعا ويؤكد أن أي اعتداء على إيران سيُقابل برد قوي وحاسم..

أنقرة/ الأناضول

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن أي طرف يساهم، بأي شكل من الأشكال، في أي هجوم أمريكي محتمل على إيران سيُعتبر هدفا مشروعا.

جاءت تصريحات عراقجي في منشور عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، وذلك عقب التهديدات الأمريكية الموجهة إلى إيران.

وأضاف عراقجي: "عقيدتنا الدفاعية واضحة: العين بالعين والسن بالسن".

وأردف: "أي عدوان على إيران، بما في ذلك استهداف بنيتنا التحتية، سيفرض علينا تقديم رد قوي وحاسم".

وفيما يتعلق بأي هجوم أمريكي محتمل، قال عراقجي: "كل من يساهم في مثل هذا العدوان، مهما كان نوع الدعم الذي يقدمه، سيُعتبر هدفا مشروعا".

وفي وقت سابق الأربعاء، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف مواقع من البنية التحتية في إيران، تشمل جسورا ومحطات لتوليد الطاقة، ردا على أي هجوم قد تشنه طهران على السفن أو حركة الملاحة في مضيق هرمز.