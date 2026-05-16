عراقجي: حرب الولايات المتحدة ضدنا تفرض عبئا اقتصاديا على شعبها وزير الخارجية الإيراني قال إن الأزمة الحقيقة على الشعب الأمريكي ستكون حين يبدأ ارتفاع ديون الولايات المتحدة وأسعار الفائدة على الرهن العقاري

أنقرة / الأناضول

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حرب الولايات المتحدة ضد بلاده تفرض تكاليف اقتصادية متزايدة على الشعب الأمريكي.

وفي رسالة نشرها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الجمعة، تطرق عراقجي إلى انعكاسات سياسات واشنطن تجاه إيران على اقتصاد الولايات المتحدة.

وأضاف: "يُطلب من الأمريكيين تحمل التكاليف المتصاعدة بسرعة لحرب اختيارية ضد إيران".

وأوضح أن الأزمة الحقيقية على الشعب الأمريكي ستكون حين يبدأ ارتفاع ديون الولايات المتحدة وأسعار الفائدة على الرهن العقاري.

ولفت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مرفقا رسما بيانيا يوضح هذه الزيادة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني في نهاية تدوينته أن "كل ذلك كان من الممكن تجنبه".

وفي وقت سابق، نقلت قناة "سي بي إس" عن مسؤول مطّلع قوله إن تكلفة الهجمات الأمريكية على إيران بلغت نحو 50 مليار دولار، رغم تصريحات مسؤولين بوزارة الدفاع بأنها لم تتجاوز 25 مليارا. فيما قال عراقجي مؤخرا إن التكلفة الحقيقية تفوق 4 أضعاف ما أعلنه البنتاغون.



وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

