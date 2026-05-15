خلال مؤتمر صحفي عقده في اليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس في نيودلهي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"

عراقجي: بعض الدول تسعى إلى جر واشنطن للحرب وإفشال مفاوضاتها معنا خلال مؤتمر صحفي عقده في اليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس في نيودلهي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"

أنقرة، طهران / الأناضول

وزير الخارجية الإيراني:

مضيق هرمز مفتوح لجميع الدول في حال التنسيق مع إيران

إدارة المضيق ستتم بشكل مشترك مع سلطنة عمان

إيران ستدخل المفاوضات حين تكون الولايات المتحدة "جدية"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "بعض الدول" تسعى إلى إفشال المفاوضات وجرِّ الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، في اليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" في العاصمة الهندية نيودلهي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وجدَّد عراقجي التأكيد على أن بلاده لم تتجه في أي وقت نحو امتلاك سلاح نووي، مضيفا: "قلنا مرارا إننا لا نريد قنبلة ذرية. لدينا برنامج نووي سلمي".

وأفاد بأن مضيق هرمز مفتوح لجميع الدول في حال التنسيق مع إيران، ما عدا سفن الدول المعتدية على إيران.

وبيَّن أن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، وأن إدارة المضيق ستتم بشكل مشترك مع سلطنة عمان، مشيرا إلى إجراء مشاورات مع مسقط بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار المؤقت والمفاوضات مع الولايات المتحدة، قال عراقجي: "نحن في حالة وقف إطلاق نار، لكن الوضع هش. ومع ذلك نحاول منح الدبلوماسية فرصة أخرى".

وذكر أن إيران ستدخل المفاوضات حين تكون الولايات المتحدة "جدية وتسير في الطريق الصحيح"، مردفا: "نحن لا نثق بالولايات المتحدة".

واتهم عراقجي من دون أن يسمِّي دولا بعينها، بعض الأطراف بالسعي إلى إفشال المفاوضات مع الولايات المتحدة وجرِّ واشنطن إلى الحرب.

وأكد أن دور باكستان في المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة "ما زال مستمرا".

ولفت عراقجي إلى أن واشنطن أرسلت رسائل تعبر فيها عن رغبتها في مواصلة الحوار، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني.

وكانت إيران قد سلمت، الأحد، ردها على المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب إلى باكستان، إلا أن ترامب وصف المقترح بأنه "غير مقبول إطلاقا" و"غبي".

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران بوساطة باكستانية في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران لإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية في المنطقة، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.