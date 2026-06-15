وزير الخارجية الإيراني: من المحتمل عقد لقاء يوم الجمعة في سويسرا بين رئيسي فريقي التفاوض الإيراني والأمريكي

عراقجي: المفاوضات مع واشنطن ستبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم وزير الخارجية الإيراني: من المحتمل عقد لقاء يوم الجمعة في سويسرا بين رئيسي فريقي التفاوض الإيراني والأمريكي

طهران/ الأناضول

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجولة الأولى من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ بعد التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، الاثنين، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال عراقجي: "من المحتمل عقد لقاء يوم الجمعة في سويسرا بين رئيسي فرق التفاوض"، وتابع: "الجولة الأولى من المفاوضات ستبدأ بعد هذا اللقاء وبعد التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم".

والأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

كما نقل التلفزيون الإيراني عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي قوله إن "نص مذكرة التفاهم أصبح نهائيا وسيتم التوقيع عليه الجمعة في جنيف".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.