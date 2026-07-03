تدوينة لوزير الخارجية الإيراني علق فيها على الاجتماع الذي عقدته القيادة المركزية الأمريكية في البحرين

عراقجي: السلام الدائم في المنطقة يتحقق دون تدخلات خارجية تدوينة لوزير الخارجية الإيراني علق فيها على الاجتماع الذي عقدته القيادة المركزية الأمريكية في البحرين

طهران/ الأناضول

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن تحقيق سلام دائم في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال نهج شامل وجامع، ومن دون أي تدخل خارجي.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، أشار فيها إلى اجتماع للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عقدته في البحرين.

وأضاف عراقجي: "هل جلبت القيادة المركزية الأمريكية الأمن إلى منطقتنا أم جلبت انعدام الأمن؟ الجواب واضح".

وذكر أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت أن الغرباء (الأمريكيون) عن المنطقة عاجزون حتى عن حماية أنفسهم.

يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية عقدت في البحرين اجتماعا عسكريا رفيع المستوى، الخميس، بمشاركة 12 دولة تشمل البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.