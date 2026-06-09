لتجنيبها مخاطر الاستهداف، بحسب تدوينة لوزير الخارجية الإيراني..

عراقجي: الرحيل هو الحل الأمثل للقوات الأجنبية المنتشرة قرب إيران لتجنيبها مخاطر الاستهداف، بحسب تدوينة لوزير الخارجية الإيراني..

أنقرة/ الأناضول

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن رحيل القوات الأجنبية المنتشرة بالقرب من إيران، من المنطقة هو الحل الأمثل لتجنيبها مخاطر الاستهداف.

جاء ذلك في تدوينة له، الثلاثاء، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن إيران أسقطت مروحية تابعة للجيش الأمريكي وأنهم مضطرون للرد.

وأضاف عراقجي أن القوات الأجنبية القريبة من إيران "تواجه خطرا دائما بسبب أخطاء بشرية محتملة، أو حوادث بسيطة، أو احتمال الوقوع في نيران متقاطعة".

وأوضح أن أفضل وسيلة لتقليل هذه المخاطر هي مغادرة تلك القوات للمنطقة.

وأشار إلى أن إيران تفضل لغة الدبلوماسية مستدركا بالقول: "لكننا نتقن لغات أخرى أيضا".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، توعد ترامب بالرد على ما قال إنه إسقاط إيران لمروحية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز.



وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترامب في تصريح صحفي إن اتفاقا محتملا مع إيران قد يُوقع خلال يومين أو ثلاثة.

وأضاف أن مضيق هرمز، المطل على سواحل إيران، سيُعاد فتحه فور توقيع الاتفاق.

وإثر تعثر مفاوضاتهما، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.