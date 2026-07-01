ردا على تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ضد القيادة الإيرانية والمرشد مجتبى خامنئي..

عراقجي: أي تهديد ضد شعب إيران أو قيادته سيقابل برد قوي وفوري ردا على تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ضد القيادة الإيرانية والمرشد مجتبى خامنئي..

أنقرة/ الأناضول

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن أي تهديد موجه إلى الشعب الإيراني أو قيادته سيُقابل برد قوي وفوري.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، ردًا على تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ضد القيادة الإيرانية والمرشد مجتبى خامنئي.

وأشار عراقجي إلى أن بنود الاتفاق المُبرم مع الولايات المتحدة في 14 يونيو/حزيران واضحة تمامًا ومتاحة للجميع.

وأضاف أن "الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) تعهّد بلجم حلفائه في تل أبيب، وإذا تجاهلوا أوامره فستلقنهم إيران درسًا قاسيًا".

واختتم عراقجي قائلاً: "أي تهديد لشعبنا وقائدنا سيُقابل برد فوري وحازم".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد نقلت عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه أصدر تعليمات للجيش بإعداد خطة "مستقلة" لهجوم محتمل ضد إيران، مشيرًا إلى أن الحرب قد تندلع "غدًا".

وأضافت الصحيفة أن كاتس وصف المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بأنه "مستهدف للموت".