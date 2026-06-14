وزير الخارجية الإيراني قال إن "دول المنطقة أدركت مع الحرب الأخيرة أن تحقيق الأمن الدائم والتنمية الاقتصادية في المنطقة غير ممكن إلا عبر التعاون المتبادل"، بحسب بيان نشرته الوزارة..

عراقجي: أمن المنطقة لا يمكن أن يتشكل على أساس تجاهل إيران وزير الخارجية الإيراني قال إن "دول المنطقة أدركت مع الحرب الأخيرة أن تحقيق الأمن الدائم والتنمية الاقتصادية في المنطقة غير ممكن إلا عبر التعاون المتبادل"، بحسب بيان نشرته الوزارة..

طهران/ الأناضول

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن أمن المنطقة لا يمكن أن يتشكل على أساس تجاهل إيران.

وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الإيرانية الأحد، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تلغرام، التقى عراقجي عددا من الشخصيات البارزة ورجال الدين في العاصمة طهران.

وفي كلمة ألقاها خلال اللقاء، أشار عراقجي إلى الدور المهم لبلاده في الأمن الإقليمي، قائلا إن "أمن المنطقة لا يمكن أن يتشكل على أساس تجاهل إيران".

وأوضح أن إيران لم تحقق نجاحا في الحرب فحسب، على حد تعبيره، بل أحرزت أيضا مكاسب استراتيجية.

وأضاف أن دول المنطقة أدركت مع الحرب الأخيرة أن تحقيق الأمن الدائم والتنمية الاقتصادية في المنطقة غير ممكن إلا عبر التعاون المتبادل.

ولفت عراقجي إلى أن إيران كانت تُصوَّر في المجتمع الدولي كدولة ضعيفة بسبب العقوبات، إلا أن هذه الصورة تغيرت مع الحرب، حيث أظهرت بلاده قوتها، على حد وصفه.

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.​​​​​​​