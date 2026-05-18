"عدالة" يطالب بالوصول إلى ناشطي "أسطول الصمود" وكشف ظروف احتجازهم المركز الحقوقي الإسرائيلي قال إن المعلومات حول أماكن احتجاز تل أبيب ناشطي أسطول الصمود وأوضاعهم الصحية "لا تزال محدودة"..

زين خليل/الأناضول

طالب مركز "عدالة" الحقوقي في إسرائيل، مساء الاثنين، بتمكين الطواقم القانونية من الوصول الفوري إلى ناشطي "أسطول الصمود" المحتجزين من قبل إسرائيل، والكشف عن أماكن وظروف احتجازهم.

وصباح الاثنين، بدأت قوات البحرية الإسرائيلية، بالاستيلاء على قوارب "أسطول الصمود" في المياه الدولية بالبحر المتوسط، واعتقال ناشطين.

وقال "عدالة"، في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه: "اعترضت القوات الإسرائيلية، ظهر اليوم الاثنين سفن "أسطول الصمود" التي أبحرت يوم الخميس الماضي من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط".

وأوضح أن الأسطول انطلق "بمشاركة 54 قاربا ومتطوعين ومتضامنين من عدة دول، باتجاه قطاع غزة، في إطار مهمة إنسانية هدفت إلى كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على القطاع منذ عام 2007".

ولفت إلى أن الأسطول يهدف أيضا إلى "فتح ممر إنساني للمدنيين في ظل استمرار سياسات التجويع الجماعي والتقييدات بحق السكان الفلسطينيين".

وأكد أن اعتراض السفن يأتي "بعد أيام من تصريحات إسرائيلية رسمية وإعلامية أعلنت فيها السلطات نيتها السيطرة على سفن الأسطول واحتجاز المشاركين فيه، بما في ذلك التهديد بنقلهم إلى ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ"سجن عائم"، ومن ثم إلى ميناء أشدود".

وتابع "عدالة": "بحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، قامت القوات الإسرائيلية بالسيطرة على عدد من السفن واقتياد المشاركين فيها، فيما لا تزال المعلومات المتعلقة بأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية محدودة حتى هذه اللحظة".

وقال إنه "فور اعتراض السفن توجه طاقم المحاميات من مركز عدالة إلى جانب طاقم من المحامين والمحاميات المتطوعين والمتطوعات، إلى ميناء أشدود لتولي التمثيل القانوني للمشاركين في الأسطول".

وطالب المركز الحقوقي "بتمكين الطواقم القانونية من الوصول الفوري إلى جميع المحتجزين، والكشف عن أماكن وظروف احتجازهم".

وشدد "عدالة" على أن "اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية، واحتجاز المشاركين فيها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويأتي في سياق مواصلة إسرائيل فرض حصار غير قانوني وسياسات تجويع جماعي بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأكد المركز أن طاقمه القانوني سيعمل "على متابعة أوضاع المحتجزين والطعن في قانونية احتجازهم".

وفي وقت سابق الاثنين، قال موقع "والا" العبري إن القوات الإسرائيلية اعتقلت حتى الآن نحو 100 ناشط ضمن "أسطول الصمود"، على بعد نحو 100 ميل من السواحل الإسرائيلية.

ومساء الأحد، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه، إن البحرية الإسرائيلية تستعد لاعتراض الأسطول ونقل ناشطيه إلى "سجن عائم".