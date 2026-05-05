طهران: واشنطن تهدد أمن مضيق هرمز بانتهاك وقف إطلاق النار بحسب رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بينما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي..

أنقرة/ الأناضول

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة "تهدد أمن الملاحة وعبور الطاقة" في مضيق هرمز بسبب ما قال إنه "انتهاك" أمريكي لاتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تدوينة نشرها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، بشأن تطورات الأوضاع في مضيق هرمز.

وأضاف: "تعرَّض أمن الملاحة وعبور الطاقة للخطر نتيجة الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها وانتهاكها وقف إطلاق النار".

وأردف: "نعلم جيدا أن الولايات المتحدة لا يمكنها تحمل استمرار الوضع الراهن، بينما نحن لم نبدأ بعد".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي على ما ذكره رئيس البرلمان الإيراني.



ومع جمود مسار المفاوضات بين الجانبين، بدأت واشنطن في 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على هرمز، فردت طهران بمنع المرور في المضيق إلا بتنسيق معها.



وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة وتقييد حركة الملاحة في هرمز، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الماضي هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد سقف زمني.

والاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية لـ"تحرير" حركة السفن العالقة في مضيق هرمز، في حين حذّرت القوات المسلحة الإيرانية من أنها ستهاجم أي قوة أجنبية إذا اقتربت من المضيق.



وردا على ذلك، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، في تدوينة على "إكس"، إن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في تنظيم الملاحة بمضيق هرمز سيُعد "خرقاً" لوقف إطلاق النار.