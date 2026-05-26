طهران: واشنطن ارتكبت انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار إيران أكدت أنها "لن تترك أي اعتداء دون رد، ولن تتردد في الدفاع عن نفسها"..

أنقرة / الأناضول

قالت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء، إن الولايات المتحدة انتهكت بشكل صارخ وقف إطلاق النار المؤقت، وشددت على أنها "لن تترك أي اعتداء دون رد".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الاشتباكات التي شهدها محيط مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين بين القوات الإيرانية والأمريكية.

وأضافت الخارجية: "الجيش الأمريكي الإرهابي ارتكب خلال الساعات الـ48 الماضية انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار في منطقة هرمزغان".

وأكدت أن إيران "لن تترك أي اعتداء دون رد، ولن تتردد في الدفاع عن نفسها".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بمقتل عدة أشخاص، بغارة أمريكية إسرائيلية استهدفت سفنا إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز.

والأحد، أورد موقع "إكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ادعاءات تفيد بأن واشنطن وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لطهران ببيع النفط، واستئناف المفاوضات لتقييد البرنامج النووي الإيراني.

والسبت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

فيما قال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن مواقف طهران وواشنطن باتت "أكثر تقاربا"، لكن "ما تزال هناك مسائل خلافية، ونعمل على استكمال مذكرة التفاهم".

أما الوساطة الباكستانية فأعلنت في بيان للجيش عقب مباحثات أجراها قائده عاصم منير في طهران، عن إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران.​​​​​

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

كما نفذت طهران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، بينها الأردن وسلطنة عمان، وأسفر بعضها عن قتلى وجرحى عربا وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.