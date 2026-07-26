طهران: هجوم أوكرانيا على السفينة الإيرانية "لن يمر دون رد" بحسب وزير الخارجية عباس عراقجي ونائب رئيس البرلمان علي نيكزاد...

إسطنبول/ الأناضول



قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين، "لن يمر دون رد".

جاء ذلك في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد، أوضح فيها أنه بحث موضوع السفينة المستهدفة خلال اتصالين هاتفيين مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

واعتبر عراقجي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تسبب في مقتل أحد البحارة عبر استهدافه سفينة تجارية إيرانية.

وأشار إلى أن "أوكرانيا شنت هذا الهجوم بتحريض من إسرائيل لجرّ أوروبا إلى الحرب"، مؤكدا أنه "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة".

من جانبه، قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد إن "التصرف غير الحكيم لأوكرانيا لن يمر دون رد".

وفي جلسة افتراضية للمجلس، أدلى نيكزاد بتقييمات حول الهجوم الذي استهدف السفينة الإيرانية.

وحذّر نيكزاد أوكرانيا من "ألا تكون لعبة في يد الولايات المتحدة"، مشددا على أن إيران ستستخدم حقها في الدفاع المشروع عن النفس دائما.

وأضاف أن "مصدر أي هجوم يستهدف إيران سيكون هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة، إن التصرف غير الحكيم لأوكرانيا لن يمر دون رد".

والسبت، أعلن زيلينسكي استهداف سفن كانت تنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران، إلى جانب سفينة حربية، في بحر قزوين.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم الذي قالت إن أوكرانيا شنته على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وأسفر عن مقتل أحد البحارة.