طهران: نركز على إنهاء الحرب ولا نكن العداء لدول الجوار على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي..

إيران / الأناضول

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن بلاده تركز حاليا على إنهاء الحرب، وأنهم لا يكنون العداء لأي من دول الجوار.

وقال بقائي في تصريح تلفزيوني لقناة محلية، الثلاثاء: "قرارنا الآن هو التركيز على إنهاء الحرب. لأن هذا الوضع يُثير قلق الشعب الإيراني والمنطقة والمجتمع الدولي على حد سواء".

وأضاف أن الوجود العسكري الأمريكي يثير انعدام الأمن ويعرض الدول المضيفة للقواعد الأمريكية للخطر.

وتابع: "لا تكن إيران أي عداء لدول جنوب الخليج".

وذكر أن العلاقات مع دول الخليج تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.​​​​​​​



وأفاد بقائي بأنه استنادا إلى تجاربها السابقة فإن طهران لا ترغب في إضاعة الوقت في قضايا معقدة لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها.



وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

ونفذت إيران أيضا هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.