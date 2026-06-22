منذ بدء العدوان في 28 فبراير/شباط، بحسب المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جيهانغير..

طهران: مقتل 3519 إيرانيا في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية منذ بدء العدوان في 28 فبراير/شباط، بحسب المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جيهانغير..

طهران/ الأناضول

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جيهانغير، أن حصيلة القتلى جراء الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير/شباط بلغت 3 آلاف و519 شخصا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للسلطة القضائية الذي عقد في العاصمة طهران، الاثنين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأوضح جيهانغير أن عدد ضحايا الهجمات الأمريكية والإسرائيلية بلغ 3 آلاف و519 شخصا منهم 517 امرأة.

وأضاف أن العديد من الضحايا الذين لقوا حتفهم نتيجة الانفجارات تعرضت أجسادهم لتشوهات وأضرار جسيمة.

وأشار إلى أن الجهات المختصة بذلت جهودا مكثفة للتعرف على الجثامين وتسليمها إلى ذويها.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في حصيلة سابقة مقتل 3 آلاف و468 شخصا جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على البلاد.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو/ حزيران الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.