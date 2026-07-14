طهران.. مراسم تأبين علي خامنئي بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين

طهران/ الأناضول

أُقيمت في العاصمة الإيرانية طهران، الثلاثاء، مراسم تأبين للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية إسرائيلية.

وشارك في المراسم، التي أُقيمت في مسجد مصلى الإمام الخميني، عدد كبير من المسؤولين السياسيين والعسكريين والدينيين.

ومن بين المشاركين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وقائد فيلق القدس اللواء إسماعيل قاآني، وأبناء علي خامنئي؛ مصطفى ومسعود وميثم خامنئي، إضافة إلى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.

وتخللت مراسم التأبين تلاوة آيات من القرآن الكريم.

وكان جثمان علي خامنئي قد ووري الثرى قبل أيام في القسم المخصص له داخل مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد شمال شرقي إيران.

والجمعة، أُقيمت في مدينة مشهد صلاة الجنازة على جثمان خامنئي، قبل دفنه في مكان مخصص داخل مرقد الإمام الرضا.

وقُتل خامنئي، الذي حكم إيران لنحو 36 عاما، في غارة أمريكية إسرائيلية استهدفته في اليوم الأول من الحرب على البلاد، في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، تشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا، فيما تتواصل المفاوضات بين واشنطن وطهران، بوساطة قطرية وباكستانية، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في 18 يونيو/ حزيران الماضي، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.