طهران.. قائد الجيش الباكستاني يجري مباحثات مع بزشكيان وقالیباف عاصم منير التقى الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان كل على حدة

طهران - أنقرة / الأناضول

أجرى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، مباحثات منفصلة في إيران مع رئيس البلاد مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قالیباف، الذي يرأس وفد طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، أن منير، الموجود في طهران في إطار المحادثات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية، عقد لقاءين منفصلين مع بزشكيان وقاليباف.

وأشار إلى أن منير عقد اجتماعا مع قاليباف، ثم التقى بزشكيان لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ولم يصدر حتى ساعة نشر الخبر أي بيان رسمي بشأن فحوى المباحثات.

وفي وقت سابق السبت، بحث عراقجي مع منير، قضايا الاستقرار والأمن الإقليميين والمبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق بيان للخارجية الإيرانية.

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، عبر هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وخلفت الحرب أكثر من 3 آلاف قتيل في إيران، فيما شنت طهران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف النار.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل الماضي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.