ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير/ شباط الماضي، تشهد إيران انقطاعًا للإنترنت الدولي منذ أكثر من 60 يومًا..

طهران تعيد فتح الإنترنت الدولي بعد انقطاع طويل ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير/ شباط الماضي، تشهد إيران انقطاعًا للإنترنت الدولي منذ أكثر من 60 يومًا..

طهران/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الرئيس مسعود بزشكيان صادق على قرار يقضي بإعادة فتح الإنترنت أمام الوصول الدولي.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية أن بزشكيان وافق على القرار الصادر عن اجتماع “هيئة تنظيم الفضاء الافتراضي”، والمتعلق بفتح الإنترنت أمام الوصول الدولي، وأحاله إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذه.

وكانت إيران قد قطعت الوصول إلى الإنترنت الدولي لأكثر من شهر بدءاً من 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، مع اندلاع احتجاجات تحولت إلى تظاهرات مناهضة للنظام على خلفية الأوضاع الاقتصادية.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني ستار هاشمي، في تصريح يوم 26 يناير/كانون الثاني 2026، إن الخسائر اليومية التي تسبب بها الانقطاع للاقتصاد الإيراني بلغت نحو 34.5 مليون دولار.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير/شباط الماضي، تشهد إيران أيضاً انقطاعاً متكرراً في خدمات الإنترنت الدولي استمر أكثر من 60 يوماً.

وفي ظل القيود المفروضة على الإنترنت، أتاحت السلطات الإيرانية استخدام ما يُعرف بـ”بطاقة SIM البيضاء”، التي توفر وصولاً محدوداً إلى الإنترنت الدولي لفئات محددة، مثل موظفي البعثات الأجنبية والدبلوماسيين والسياسيين وبعض الصحفيين والشخصيات الفنية والمشاهير، وسط مزاعم عن بيع هذه الخدمة لأطراف أخرى مقابل مبالغ مالية كبيرة.