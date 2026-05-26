طهران تعلن بدء مرحلة "الوصول الحر والمنظم" للفضاء السيبراني بتوجيهات من الرئيس مسعود بزشكيان بعد أشهر من الانقطاع..

أنقرة/ الأناضول

أعادت السلطات الإيرانية، بشكل تدريجي، خدمة الوصول إلى الإنترنت الدولي في البلاد بعد أشهر من الانقطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "إيسنا"، الثلاثاء، أن عملية إعادة تفعيل خدمة الإنترنت الدولي تتواصل تدريجيا، بتوجيهات من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وأضافت الوكالة أن تنفيذ القرار يجري دون توقف، مشيرة إلى استئناف خدمة الإنترنت الدولي عبر الخطوط الثابتة.

من جانبه، أعلن رئيس مركز تنظيم وتوجيه الفضاء السيبراني والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، في منشور عبر حسابه على منصة شركة إكس الأمريكية، أن الخطوة الأولى نحو "وصول حر ومنظم إلى الفضاء السيبراني" قد بدأت، تنفيذا لتوجيهات بزشكيان ووفاءً بتعهدات الحكومة.

وقال عارف إن إعادة فتح الإنترنت ستسهم في ضمان عمل الخدمات الذكية بسلاسة، وتلبية مطالب المواطنين، فضلا عن إزالة العقبات أمام التنمية القائمة على المعرفة وتعزيز المرجعية العلمية.

وكانت إيران قد فرضت قيودا على الوصول إلى الإنترنت الدولي خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير/ كانون الثاني، والتي تحولت لاحقا إلى أعمال عنف، قبل أن تعود الخدمة إلى وضعها الطبيعي.

إلا أن السلطات عادت وأغلقت الإنترنت الدولي بالكامل عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط.