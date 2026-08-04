أنقرة / الأناضول



أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إحراز تقدم في المباحثات الفنية والسياسية الجارية مع سلطنة عُمان، بهدف تحديد ممرات آمنة لعبور السفن في مضيق هرمز.

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الثلاثاء، قدّم بقائي معلومات بشأن المباحثات التي تجريها بلاده مع سلطنة عُمان حول المضيق.

وأوضح بقائي أن المباحثات تُجرى في إطار حوار بين البلدين المطلين على مضيق هرمز، وتركز على تحديد مسارات آمنة لعبور السفن.

وأضاف أن المسار يراعي المخاوف المتعلقة بالأمن القومي لكل من إيران وسلطنة عُمان، بالتوازي مع ضمان الحقوق السيادية لطهران.

وأشار بقائي إلى أن المباحثات حققت حتى الآن تقدما إيجابيا على المستويين الفني والسياسي.​​​​​​​

وقال: "تعمل إيران، بالتعاون مع سلطنة عُمان، على تطوير الآليات اللازمة للترتيبات المستقبلية المتعلقة بإدارة حركة السفن في هذا الممر المائي الاستراتيجي، على أن تُعلن النتائج النهائية للمباحثات لاحقا". ​​​​​​​



والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وشامل، وإنهاء التهديد النووي الإيراني".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة التفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي، شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.