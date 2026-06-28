طهران تطالب بجدول زمني لانسحاب إسرائيلي "غير مشروط" من لبنان بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي..

​​​​​​​إسطنبول / الأناضول

طالبت إيران بضرورة تحديد جدول زمني في أقرب وقت ممكن لانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل غير مشروط من الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريحات أدلى بها لوكالة "فارس" للأنباء.

وشدد بقائي على ضرورة الإسراع في وضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية، داعياً الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط على تل أبيب لوقف هجماتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وأضاف المتحدث: "نؤكد ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة التدابير اللازمة لإجبار الكيان الصهيوني على وقف هجماته وعملياته العسكرية التي تستهدف مختلف المناطق اللبنانية".

وأشار بقائي إلى أنه، بموجب التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين طهران وواشنطن، ينبغي أن تتوقف الحروب والهجمات على جميع الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وفي 18 يونيو/حزيران الجاري، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم، وشرعتا لاحقاً في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وتضمنت المذكرة بنوداً تشمل وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام إمدادات الطاقة العالمية، بعد أن أدى إغلاقه إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.

