متحدث وزارة الخارجية والوفد التفاوضي لإيران قال إنه ينبغي للإدارة الأمريكية أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تجنب التصريحات والتفسيرات التي تتعارض مع مذكرة التفاهم

طهران تدعو واشنطن لتجنب "التصريحات المتناقضة" حول مذكرة التفاهم متحدث وزارة الخارجية والوفد التفاوضي لإيران قال إنه ينبغي للإدارة الأمريكية أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تجنب التصريحات والتفسيرات التي تتعارض مع مذكرة التفاهم

طهران/ الأناضول

دعت إيران، الأربعاء، الولايات المتحدة إلى تجنب "التصريحات المتناقضة" التي يدلي بها مسؤولوها حول مذكرة التفاهم بين الجانبين.

جاء ذلك على لسان متحدث وزارة الخارجية والوفد التفاوضي لإيران، إسماعيل بقائي، في تدوينة له على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال بقائي، إن التصريحات الأمريكية المتناقضة بشأن مذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن لن تؤدي إلى تبديد الشكوك الإيرانية تجاه الولايات المتحدة، بل ستعيد إلى الأذهان التجارب السابقة المتعلقة بعدم التزام واشنطن بتعهداتها.

وأضاف: ينبغي للإدارة الأمريكية أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تجنب التصريحات والتفسيرات التي تتعارض مع مذكرة التفاهم.

وأشار بقائي، إلى أن بلاده دخلت المفاوضات بحسن نية.



لكنه لفت إلى أن الإدارة الأمريكية "لم تظهر في أي وقت صدقا في تعاملها مع الشعب الإيراني"، على حد قوله.

وفي وقت سابق من الأربعاء، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارته إلى الكويت، طهران للالتزام بالتعهدات التي ستقدمها في إطار المفاوضات.



وحذر روبيو، من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك خيارات متعددة، من بينها فرض عقوبات، في حال عدم وفاء إيران بالتزاماتها.

وفي 14 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت إيران والولايات المتحدة التوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، تهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ودخلت المذكرة، المعروفة باسم "تفاهم إسلام آباد"، حيز التنفيذ في 18 يونيو/ الجاري، بعد توقيعها إلكترونيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره ترامب.