الناقلات عادت إلى الخليج عقب تلقيها تحذيرات من الحرس الثوري، بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني..

طهران تتحدث عن توقيف 3 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز دون تصريح الناقلات عادت إلى الخليج عقب تلقيها تحذيرات من الحرس الثوري، بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني..

طهران/ الأناضول



ذكر التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري أوقف 3 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز دون تصريح، قبل أن تعود الناقلات إلى الخليج.

وأضاف في تقرير الجمعة، أن الناقلات حاولت عبور المضيق دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، ما دفع الأخير إلى توجيه إنذارات لها وإيقافها.

وأشار إلى أن الناقلات عادت إلى الخليج عقب تلقيها التحذيرات.

وشدد على أن "عبور السفن عبر مضيق هرمز يجب أن يتم فقط عبر المسار الذي تحدده إيران وبالتنسيق مع القوات المسلحة".

ويعد مضيق هرمز أحد أبرز ملفات التفاوض بين واشنطن وطهران في إطار الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط، من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والسلع بين الخليج العربي والأسواق الدولية.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت إعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية، بعد أن أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز.

ويقع مضيق هرمز بين السواحل الإيرانية شمالا والعُمانية جنوبا، ويربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويعد أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية.