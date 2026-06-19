طهران: تأجيل المفاوضات مع واشنطن في سويسرا إلى موعد لاحق

طهران/ الأناضول

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي:

توقيع مذكرة التفاهم مسبقا قلّل من الحاجة الملحة لعقد الاجتماع

سيتم الإعلان عن أي مستجدات عندما تتوافر الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات

أعلنت إيران تأجيل المفاوضات التي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة مع الولايات المتحدة في سويسرا إلى موعد لاحق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان الجمعة، إن الاتصالات اللازمة تُجرى عبر الوسطاء عند الحاجة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات عندما تتوافر الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات.

وأوضح بقائي أن بدء المفاوضات يتطلب تنفيذ واستمرار تطبيق بنود محددة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وأشار إلى أن توقيع المذكرة مسبقا قلّل من الحاجة الملحة لعقد الاجتماع الذي كان مقررا في منتجع بورغنستوك التابع لكانتون نيدفالدن السويسري.

ونفى بقائي صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إغلاق مضيق هرمز مجددا، مؤكدا أن حركة السفن التجارية عبر المضيق مستمرة في ظل الإجراءات الأمنية التي توفرها إيران.

كما نفى الأنباء التي تحدثت عن توجيه دعوة من إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش منشآتها النووية.

وأوضح أن عمليات التفتيش ستستمر فقط في المنشآت التي كانت خاضعة للرقابة سابقا، مثل محطة بوشهر النووية، وأن طهران ستواصل حماية برنامجها النووي خلال فترة التفاوض الممتدة 60 يوما.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا في 14 يونيو/ حزيران التوصل إلى اتفاق من 14 بندا يُعرف باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، ينص على وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الجانبين عبر المفاوضات.

ووقّع الاتفاق رقميا كل من الرئيسين الإيراني مسعود بزشكيان والأمريكي دونالد ترامب، ويتضمن بنودا تتعلق بإنهاء الحرب في عدة جبهات، بما فيها لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.