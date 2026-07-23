المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أشار إلى أن استهداف الجسور ومحطات الطاقة، يتعارض مع القانون الدولي..

طهران: الولايات المتحدة تسعى لجعل جرائم الحرب أمرا اعتياديا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أشار إلى أن استهداف الجسور ومحطات الطاقة، يتعارض مع القانون الدولي..

إسطنبول/ الأناضول

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الخميس، الإدارة الأمريكية بمحاولة جعل جرائم الحرب أمرا اعتياديا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أكد بقائي أن أي أمر لا يمكن أن يشكل مبررا لارتكاب جرائم حرب.



وأضاف أن "الأوامر الصادرة من جهات (أمريكية) عليا لا تلغي المسؤولية الجنائية عن مرتكبي جرائم الحرب".

وذكر بقائي أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى التضحية بما تبقى من قواعد القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية لصالح سياساتها الحربية.

وأشار إلى أن السياسات التي تستهدف البنى التحتية المدنية، مثل الجسور ومحطات الطاقة، تتعارض مع القانون الدولي.

واعتبر أن مثل هذه الممارسات تمثل "أعمالا انتقامية وعقابا جماعيا"، مشيرا إلى أنها محظورة بوضوح باعتبارها جرائم حرب وفقا للقانون الدولي والقانون الأمريكي.

ومؤخرا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف مواقع ضمن البنية التحتية في إيران، تشمل جسورا ومحطات لتوليد الطاقة، ردا على أي هجوم قد تشنه طهران على السفن أو حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران في 18 يونيو/ حزيران الماضي.