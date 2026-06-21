وكالة "فارس" الإيرانية قالت إن المباحثات الإيرانية الأمريكية "توقفت مؤقتا" بسبب الحاجة إلى إجراء مشاورات داخلية..

طهران: المحادثات مع واشنطن بسويسرا مستمرة ويتوقع انتهاؤها مساء الأحد وكالة "فارس" الإيرانية قالت إن المباحثات الإيرانية الأمريكية "توقفت مؤقتا" بسبب الحاجة إلى إجراء مشاورات داخلية..

طهران / الأناضول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض إسماعيل بقائي إن المحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا مستمرة ومن المتوقع انتهاؤها مساء اليوم الأحد.

جاء ذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن مصدر مطلع في الفريق المفاوض الإيراني.

وذكرت الوكالة أن المباحثات الإيرانية الأمريكية، التي تُعقد بوساطة من باكستان وقطر، توقفت مؤقتا بسبب الحاجة إلى إجراء مشاورات داخلية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يستغل المشاركون هذه الاستراحة للتواصل مع عواصمهم وإجراء مشاورات بشأن آخر التطورات ومجريات المفاوضات.

من جانبه، قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن الجولة الأولى من المفاوضات التي بدأت اليوم ركزت على لبنان، واستمرت الجولة الأولى 80 دقيقة.

وفي وقت سابق الأحد، انطلقت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهِّد لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.