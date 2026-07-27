طهران: الأمريكيون يواصلون تبادل الرسائل لكن أولويتنا الدفاع عن إيران

طهران / الأناضول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ووفد بلاده المفاوض إسماعيل بقائي، إن الأمريكيين يواصلون تبادل الرسائل، لكن أولوية بلاده هي الدفاع عن نفسها.

وبحسب ما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي، أوضح بقائي أن الأمريكيين يجرون تبادلا للرسائل مع إيران.

وأضاف بقائي: "لكن أولويتنا هي الدفاع عن سيادتنا ووحدة أراضينا وشعبنا في مواجهة جرائم الحرب التي ارتكبتها الولايات المتحدة".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.