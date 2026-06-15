طهران: إنهاء الحرب على لبنان جزء لا يتجزأ من التفاهم مع واشنطن وفق تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي..

إسطنبول / الأناضول

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، أن إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان "جزء لا يتجزأ" من التفاهم الذي تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن.

وقال بقائي في تصريح صحفي: "إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من الاتفاق مع الولايات المتحدة".

وفي معرض حديثه عن تفاصيل الاتفاق مع الولايات المتحدة، أوضح بقائي أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة وتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب يمثلان عنصرين أساسيين في التفاهم.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تعهدت باتخاذ الخطوات اللازمة في هذين الملفين.

وذكر أن إتاحة الوصول إلى الأصول الإيرانية المجمدة لا تعني أن الولايات المتحدة ستدفع مبلغا جديدا لإيران، "بل الاعتراف بحق إيران في أموالها التي تمتلكها".

وأشار بقائي إلى أن الأنشطة النووية الإيرانية لم تُدرج في الاتفاق، وأن مسألة الأنشطة النووية ورفع العقوبات ستُناقش خلال ستين يوما من تاريخ التوقيع.

ومساء الأحد، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق بينهما بوساطة باكستانية يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات وضمنها لبنان، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن يتم توقيع الاتفاق في سويسرا الجمعة المقبلة.

ورغم الاتفاق، نفذ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عمليات تفجير وقصف لعدد من البلدات في جنوب لبنان، فيما سُجلت عودة نازحين إلى قرى جنوبية، بالتزامن مع دعوات أطلقتها بلديات في المنطقة للأهالي إلى التريث في العودة.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان؛ ما خلف 3 آلاف و783 قتيلا و11 ألفا و699 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.