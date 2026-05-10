طهران: أمن مضيق هرمز لإيران وحدها تصريح لنائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي تعليقا على استعداد كل من بريطانيا وفرنسا لإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

طهران/ الأناضول

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، إن "أمن مضيق هرمز تؤمنه إيران وحدها"، تعليقا على استعداد كل من بريطانيا وفرنسا لإرسال سفن حربية إلى المضيق "لضمان أمن الملاحة بعد الحرب".

وبحسب وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية، انتقد غريب أبادي، تحركات بريطانيا وفرنسا الرامية إلى إرسال سفن حربية إلى المضيق.

وحذر من أن إرسال دول من خارج المنطقة سفناً حربية إلى الخليج بذريعة حماية مضيق هرمز من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الأزمة وعسكرة المنطقة.



وأشار إلى أن مضيق هرمز ليس ملكية مشتركة لدول من خارج المنطقة.



وحذر غريب أبادي، بأن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي محاولة لنشر سفن حربية في المضيق.

يشار أن فرنسا وبريطانيا أعلنتا عزمهما إنشاء مهمة دفاعية لمرافقة السفن في المنطقة بهدف ضمان أمن الملاحة بعد الحرب.

ويخيم جمود على مسار التفاوض الهادف إلى إنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، قبل أن تبدأ هدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بوساطة باكستانية.

وإثر تعثر جولة أولى من المفاوضات في إسلام أباد، أعلنت واشنطن في 13 أبريل الماضي، فرض حصار على موانئ إيران، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، فردت طهران بمنع المرور منه دون تنسيق معها.