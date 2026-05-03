طائرة سانشيز تهبط اضطراريا في أنقرة أثناء توجهها لأرمينيا

مدريد/ الأناضول

هبطت طائرة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اضطراريا في العاصمة التركية أنقرة، الأحد، أثناء توجهه من مدريد إلى العاصمة الأرمينية يريفان، للمشاركة في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إي إف آي)، استنادا إلى مصادر من رئاسة الوزراء، أن الطائرة من طراز "أيرباص A310" التي كانت تقل سانشيز، اضطرت إلى الهبوط في أنقرة نتيجة مشكلة تقنية حدثت أثناء الرحلة.

وأشارت الوكالة الرسمية، إلى أن العطل التقني لم يكن مُهما، إلا أنه تم تطبيق البروتوكول.

وذكرت أن سانشيز، سيقضي الليل في أنقرة، وسيتوجه إلى يريفان، في وقت مبكر صباح الاثنين.

يُذكر أن سانشيز، لم يشارك أيضا في اجتماع بشأن أوكرانيا عُقد بباريس في 4 سبتمبر/أيلول 2025، بسبب عطل في الطائرة.

حيث اضطرت الطائرة حينها إلى العودة للعاصمة الإسبانية مدريد، نتيجة العطل التقني، وتمكن سانشيز من المشاركة في ذلك الاجتماع عبر الاتصال عن بعد.