طائرة تركية تنفذ بنجاح عملية تزويد جوي بالوقود لمقاتلة دنماركية

أنقرة / الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن طائرة التزود بالوقود من طراز KC-135R التابعة للقوات الجوية التركية نفذت بنجاح عملية تزويد بالوقود جوا لمقاتلة دنماركية من طراز F-35، وذلك في إطار مهمة "الاستهداف الديناميكي" التي نُفذت في المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) فوق بولندا.

وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، السبت، إن طائرة من طراز KC-135R التابعة للقيادة العاشرة للقاعدة الجوية الرئيسية، والمرتبطة بقيادة القوات الجوية التركية، شاركت في مهمة "الاستهداف الديناميكي" التي نُفذت في المجال الجوي للناتو (بولندا)، وتمكنت من إتمام عملية تزويد مقاتلة تابعة للقوات الجوية الدنماركية بالوقود جوا بنجاح.

وأضافت الوزارة: "قوتنا في السماء تحلق فوق أجواء الناتو... معا أقوى، وعلى الدوام على أهبة الاستعداد".

وأرفقت الوزارة مع المنشور مشاهد مصورة توثق تنفيذ المهمة.

