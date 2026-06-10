على هامش قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"..

صوفيا.. وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره اليوناني التعاون الإقليمي على هامش قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"..

إسطنبول / الأناضول

ـ خلال لقاء جمعهما على هامش قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"

ـ فيدان أشار ليرابيتريتيس إلى أن مشروع قانون تحديد مناطق الصلاحية البحرية المطروح على جدول أعمال البرلمان التركي له طابع تشريعي وطني

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، مع نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتيس، العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي، خلال لقاء في العاصمة البلغارية صوفيا.

وأفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان عبر منصة "إن سوسيال" التركية، بأن فيدان التقى يرابيتريتيس، على هامش قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" بالعاصمة البلغارية.

وقالت مصادر في الوزارة، للأناضول، إن الوزيرين تناولا خلال اللقاء العلاقات التركية اليونانية وقضايا التعاون الإقليمي.

وبحسب المصادر، أشار فيدان، خلال اللقاء، إلى أن مشروع قانون تحديد مناطق الصلاحية البحرية المطروح على جدول أعمال البرلمان التركي، له طابع تشريعي وطني.

وأكد فيدان، أن تركيا دولة تحترم القانون الدولي وقوانين الجوار، وتنتظر المعاملة نفسها من جميع جيرانها.

وعبّر عن استغراب تركيا من إصدار بعض الجهات مواقف تستند إلى معلومات ناقصة حول نص مشروع القانون، بما يضر بالعلاقات الثنائية.

وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة التحلي بمزيد من المسؤولية في هذا السياق.

وأوضح أن شرق البحر المتوسط يجب أن يكون منطقة تعاون لا تصعيد.

ولفت فيدان، إلى ضرورة تجنب أي خطوات موجهة ضد تركيا من شأنها الإضرار بالاستقرار الإقليمي.

ويشارك فيدان، ممثلا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"، المزمع عقدها بالعاصمة البلغارية صوفيا.

وتهدف عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا التي تأسست عام 1996، إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة على الصعد الأمنية والسياسية وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون بين المؤسسات الديمقراطية والعدلية، ومكافحة الأعمال غير القانونية.

وسبق لتركيا أن ترأست القمة أعوام 1998 - 1999، و2009 - 2010، و2020 - 2021.

وتشمل العضوية الكاملة في العملية إلى جانب تركيا كلا من: ألبانيا والبوسنة وبلغاريا وكرواتيا والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا ومولدوفا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا واليونان.