"صن إكسبريس" تطلق رحلات مباشرة من أنطاليا إلى أوسترافا التشيكية

إسطنبول / الأناضول

أعلنت شركة الطيران "صن إكسبريس"، السبت، إطلاق رحلات جوية منتظمة من ولاية أنطاليا جنوبي تركيا إلى مدينة أوسترافا في جمهورية التشيك.

وقالت الشركة، في بيان، إن الرحلات المباشرة بين مطار أنطاليا ومطار ليوش ياناتشيك في أوسترافا انطلقت اليوم بشكل رسمي.

وحسب البيان، ستُسيّر الشركة رحلاتها بين المدينتين بواقع مرتين أسبوعياً، يومي الأربعاء والسبت، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضافت أن هذا الخط الجوي المباشر سيسهم في توفير تجربة سفر أكثر راحة للمسافرين، إلى جانب تقليص زمن الرحلات وتعزيز الربط الجوي بين الوجهتين.

كما تواصل "صن إكسبريس" تسيير رحلات أخرى تربط بين أنطاليا وولاية إزمير التركية والعاصمة التشيكية براغ.

وتشغل الشركة رحلات يومية من أنطاليا إلى براغ، إضافة إلى رحلتين أسبوعياً من إزمير إلى العاصمة التشيكية.

وتأسست "صن إكسبريس" عام 1989 في ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا، كمشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية وشركة لوفتهانزا الألمانية.