شهود عيان تحدثوا عن دوي انفجارات في سماء مدينة العقبة يُعتقد أنها ناجمة عن عمليات اعتراض جوي، دون تأكيد رسمي فوري..

صفارات الإنذار تدوي في الأردن تزامنا مع إطلاق صواريخ إيرانية شهود عيان تحدثوا عن دوي انفجارات في سماء مدينة العقبة يُعتقد أنها ناجمة عن عمليات اعتراض جوي، دون تأكيد رسمي فوري..

عمان/ ليث الجنيدي / الأناضول



دوت صفارات الإنذار، الأحد، في عدد من المحافظات الأردنية، بالتزامن مع أنباء عن إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه محافظة العقبة جنوبي المملكة.

وأفاد مراسل الأناضول بسماع صفارات الإنذار في مناطق متفرقة بالأردن، فيما تحدث شهود عيان عن دوي انفجارات في سماء العقبة يُعتقد أنها ناجمة عن عمليات اعتراض جوي، دون صدور تأكيد رسمي فوري بهذا الشأن.

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة أن انفجارات سُمعت في منطقتي إيلات والعقبة بعد إطلاق منظومات دفاع جوي لاعتراض صواريخ إيرانية.



وقبل ساعات، نصحت السفارة الأمريكية في العاصمة عمّان رعاياها بتجنب السفر إلى مطار العقبة ومينائها البحري، مشيرة إلى أن السلطات أخلتهما "لوجود تهديد"، قبل أن تنفي الحكومة الأردنية صحة تلك المعلومات.



يتبع///