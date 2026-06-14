لم يوضح الجيش الإسرائيلي حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية، غير أنه اعتاد أن يتكتم عليها

صفارات إنذار بشمال إسرائيل جراء صواريخ وطائرات مسيرة من لبنان لم يوضح الجيش الإسرائيلي حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية، غير أنه اعتاد أن يتكتم عليها

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

دوت صفارات الإنذار، مساء الأحد، في مناطق واسعة من الجليل الأعلى وشمال إسرائيل عقب رصد طائرة مسيّرة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تسجيل سقوط صواريخ.

وقال الجيش، في بيان، إنه تم رصد "سقوط صواريخ في منطقة نئوت مردخاي وبالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية"، بعد تفعيل صفارات الإنذار في عدد من البلدات الشمالية.

ولم يوضح الجيش حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية، غير أنه اعتاد أن يتكتم عليها.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت صحيفة" يديعوت أحرنوت" الخاصة بأن طائرة مسيّرة انفجرت في منطقة كريات شمونة، عقب إطلاق إنذارات تحذيرية من تسلل مسيّرات في الجليل الأعلى.

ولم ترد تقارير رسمية عن وقوع إصابات جراء الحادث، فيما تواصل السلطات الإسرائيلية فحص ملابساته وتقييم الأضرار المحتملة.

وتشهد المناطق الشمالية لإسرائيل حالة تأهب متواصلة في ظل المخاوف من هجمات بطائرات مسيّرة أو صواريخ تنطلق من لبنان، ما يؤدي بين الحين والآخر إلى تفعيل صفارات الإنذار في بلدات الجليل الأعلى والمناطق الحدودية.

يأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وقُتل ثلاثة أشخاص بينهم سيدتان، وأصيب 16 آخرون، الأحد، جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

والأحد، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قصف إسرائيل لبيروت، مشددا على أنه "ما كان ينبغي أن يحدث".

وقال ترامب: "ما كان ينبغي للهجوم (الإسرائيلي) الذي استهدف بيروت هذا الصباح أن يحدث، خصوصا في يوم مهم كهذا ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران".

وفي إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، إنه بناء على توجيهاتهما شن الجيش هجوما على "أهداف تابعة لحزب الله في حي الضاحية ببيروت".

وادعيا أن الهجوم جاء "ردا على إطلاق حزب الله النار على الأراضي الإسرائيلية. ولن تتسامح إسرائيل مع إطلاق النار على أراضيها".

وردا على خروقات تل أبيب، يطلق الحزب صواريخ وطائرات مسيّرة على قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله" هاجم مستوطنات في شمالي إسرائيل بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة.

وحسب القناة 12 العبرية، سقطت إحدى هذه المسيّرات في منطقة عسكرية بمنطقة الجليل الغربي.

ولم يتوفر على الفور تعقيب السلطات اللبنانية ولا "حزب الله".

ورغم وجود مسار تفاوضي برعاية أمريكية وهدنة هشة بدأت في 17 أبريل/ نيسان 2026 ومُددت حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، يقصف الجيش الإسرائيلي يوميا مناطق لبنانية وينسف منازل عديدة.

كما أنذر الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، سكان 29 بلدة وقرية في جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم فورا، تمهيدا لمهاجمتها بزعم "خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان؛ ما خلف 3 آلاف و783 قتيلا و11 ألفا و699 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.