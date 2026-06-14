والرئيس الفرنسي يؤكد أهمية "مواصلة الحوار" بين ليبيا وفرنسا، وفق بيان قوات الشرق الليبي..

صدام حفتر يلتقي ماكرون في باريس ويشيد بالعلاقات الأمنية المشتركة والرئيس الفرنسي يؤكد أهمية "مواصلة الحوار" بين ليبيا وفرنسا، وفق بيان قوات الشرق الليبي..

معتز ونيس / الأناضول



أشاد نائب القائد العام لقوات الجيش في شرق ليبيا صدام حفتر، الأحد، بالعلاقات بين بلاده وفرنسا، لاسيما في الجوانب الأمنية والعسكرية.

جاء ذلك خلال لقائه في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق بيان لقوات الشرق الليبي، لم يحدد موعد وصول حفتر إلى البلد الأوروبي أو مدة الزيارة.

وقال البيان، إن صدام حفتر نقل تحيات قائد قوات الجيش في شرق ليبيا خليفة حفتر إلى الرئيس الفرنسي.

وأشاد صدام حفتر، وفق البيان، بـ"العلاقات الثنائية بين ليبيا وفرنسا، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات، وخاصة في الجوانب الأمنية والعسكرية".

من جانبه، أكد ماكرون "أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين الجانبين".

كما شدد على "دعم المسارات التي تسهم في ترسيخ الاستقرار في ليبيا، وتطوير علاقات التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وهذه هي الزيارة الثانية المعلنة لحفتر إلى فرنسا منذ مطلع 2026، حيث التقى بباريس في يناير/ كانون الثاني الماضي، الجنرال فنسنت جيرو، رئيس الأركان الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية، وأعرب حينها عن رغبته في تطوير العلاقات العسكرية مع البلد الأوروبي، وفق بيان لقوات الشرق الليبي.

وتأتي زيارة حفتر إلى فرنسا، في وقت تشهد فيه ليبيا انقساما سياسيا بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير غرب البلاد، والثانية حكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي وتدير شرق البلاد وأجزاء من الجنوب.