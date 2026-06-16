صدام حفتر ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز التعاون العسكري

معتز ونيس / الأناضول



بحث نائب القائد العام لقوات الشرق الليبي صدام حفتر، الاثنين، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، سبل تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة أثينا ضمن زيارة غير معلنة المدة يؤديها حفتر إلى اليونان، وفق بيان لقوات الشرق الليبي.

وقال البيان، إن الجانبين بحثا "سبل تطوير التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما اتخاذ الخطوات المطلوبة للحد من الهجرة غير الشرعية".

وأكدا "أهمية مواصلة التنسيق المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الشراكات بين البلدين".

والأحد، التقى صدام حفتر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، وأشاد بالعلاقات بين البلدين، لاسيما في الجوانب الأمنية والعسكرية، وفق بيان لقوات الشرق.



وتأتي الزيارتان في وقت تشهد فيه ليبيا انقساما سياسيا بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير غرب البلاد، والثانية حكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي وتدير شرق البلاد وأجزاء من الجنوب.

