صحيفة يونانية: اختبارات عسكرية بحرية بمشاركة إسرائيل في ميناء لافريو الاختبار جرى بين 16 و20 مارس وشاركت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "رافائيل"

أثينا/ الأناضول

أفادت تقارير إعلامية يونانية، بوجود مزاعم حول إجراء اختبار عسكري تحت سطح البحر قبالة ميناء لافريو اليوناني بمشاركة إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "إفسين" اليونانية في عددها الصادر السبت، في خبر بعنوان "صناعة الحرب الإسرائيلية في أعماق المياه اليونانية"، تنفيذ اختبار عسكري تحت سطح البحر في ميناء لافريو، خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس/ آذار الماضي، وذلك في إطار برنامج أوروبي للأبحاث.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع البحث المسمى "أندرسيك" (UnderSec) للأمن تحت الماء، والممول من الاتحاد الأوروبي ويتضمن إجراء اختبارات تحت سطح البحر، انطلق لأول مرة عام 2023، ويهدف إلى تطوير التقنيات البحرية في موانئ أوروبية مثل لافريو اليوناني، وفالنسيا الإسباني، ورافينا الإيطالي.

ولفتت إلى أن الاختبار شاركت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية، وشركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "رافائيل" التي تعمل بتعاون وثيق مع ألمانيا، إضافة إلى جامعة تل أبيب.



وبيّنت أن الاختبارات تضمنت استخدام متفجرات مثل مادة "تي إن تي" ومواد سامة ومشعة.

وأوضحت الصحيفة، أن الاختبارات "استمرت خمسة أيام دون إبلاغ السكان المحليين بأي معلومات، ومن دون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة، مع تعريض التنوع البيولوجي في الميناء لخطر جسيم".