صحيفة عبرية: نتنياهو أبلغ "مجلس السلام" رفضه وقف النار والانسحاب من غزة

إسطنبول/زين خليل/الأناضول

كشفت صحيفة عبرية، مساء الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ "مجلس السلام" برفض وقف إطلاق النار أو الانسحاب من قطاع غزة، في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت "يسرائيل هيوم"، نقلا عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، إن نتنياهو نقل هذه الرسالة إلى رئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف خلال لقائهما، الاثنين في إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، أبلغ نتنياهو ملادينوف أن "إسرائيل لن تنسحب من المواقع التي يسيطر عليها الجيش في قطاع غزة، ولن توقف إطلاق النار"، بزعم أن "حماس تواصل إعادة بناء قدراتها العسكرية وتشكل تهديدًا مباشرًا للجيش الإسرائيلي ولمستوطنات غلاف غزة".

وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي كان قد نقل، قبل ذلك، جميع تحفظات نتنياهو على بنود الاتفاق إلى "مجلس السلام" وإلى فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى رأسه مستشاره جاريد كوشنر، وذلك بعد توزيع مسودة الاتفاق.

وأصدر "مجلس السلام"، الجمعة، وثيقة بعنوان "خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة"، حدد فيها المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة، بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في قطاع غزة، إلى جانب المسار السياسي المقترح.

وصاغ مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحفظات تل أبيب على الاتفاق تحت عنوان: "اتفاق لن يحقق نزع سلاح حماس"، مدعيا أن "الأسلحة ستنتقل من أيدٍ فلسطينية إلى أيدٍ فلسطينية أخرى، ولن تُخرج من قطاع غزة".

في سياق متصل، أفادت هيئة البث العبرية، مساء الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي يضع ثلاثة خطوط حمراء تتعلق بالاتفاق المكون من 15 بنداً.

وقالت إنه من المتوقع أن يعرض كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي هذه المطالب خلال نقاش سيُعقد الأربعاء مع رئيس الأركان إيال زامير.

وتتمثل المسألة الأولى في المطالبة "بحرية عمل كاملة لإزالة التهديدات الناشئة من قطاع غزة، وهو ما يعني مواصلة التصدي للعناصر "الإرهابية" التي تشكل "قنبلة موقوتة"، وفق زعم المصدر ذاته.

بالإضافة إلى ذلك، يطالب الجيش الإسرائيلي، وفق هيئة البث "بفرض رقابة على الأسلحة في غزة".

وأوضحت أنه "بموجب الاتفاق، ستكون الرقابة داخلية فلسطينية، أي ستُسند إلى حكومة التكنوقراط المفترض أن تحكم غزة بدلاً من حركة حماس؛ غير أن الجيش يعارض هذا البند ويطالب برقابة خارجية".

أما البند الأكثر جوهرية الذي يصر عليه الجيش "فهو معارضة أي انسحاب جزئي أو تدريجي ما لم يتم تجريد حماس تماماً من سلاحها. ويتعارض هذا الموقف مع الاتفاق الذي ينص على انسحاب تدريجي"، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت لاحق، ستُعرض جميع مطالب الجيش على المستوى السياسي، الذي سيتعين عليه اتخاذ قرارات بشأنها، بحسب هيئة البث.

وفي وقت سابق الاثنين، قال "مجلس السلام"، إن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة لن يتم إلا بعد استكمال عملية تفكيك الأسلحة وفق ما التزمت به حركة حماس للوسطاء.

جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماع ملادينوف، مع نتنياهو وفريقه.

ويتعارض هذا النص مع البند الثامن من وثيقة الاتفاق الذي نص على: "تبدأ عملية تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات الأسلحة، والأنفاق، بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وانتشار قوة الاستقرار الدولية".

إلى ذلك، قالت القناة 13 العبرية الخاصة، نقلا عن مسؤولين لم تسمهم: "في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أُصيبوا بالصدمة" عقب الكشف عن تفاصيل الاتفاق".

بدورها، قالت القناة 12 العبرية الخاصة "على خلفية التوتر مع الولايات المتحدة، لم ينفذ الجيش الإسرائيلي أي غارات في قطاع غزة منذ 26 ساعة".

إلا أنها نقلت عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم "حتى المواجهة مع الإدارة الأمريكية تبقى احتمالًا قائمًا. لن نقع في فخ حماس، وما دامت الحركة لم تنزع سلاحها فلن نتراجع مليمترًا واحدًا عن الخط الأصفر، وستستمر الهجمات" على القطاع.

وفي وقت سابق الاثنين، كشفت القناة ذاتها أن الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف والمسؤول الأمريكي أرييه لايتستون، طلبا من نتنياهو وقف الهجمات على قطاع غزة التزاما بخطة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب.

وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، ما خلّف أكثر من 73 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 174 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.