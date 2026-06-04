وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب ما يزال يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات قريباً..

صحيفة: ترامب قد ينهي الهدنة إذا تسببت إيران بمقتل جنود أمريكيين وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب ما يزال يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات قريباً..

أنقرة/ الأناضول

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مقربين منه بأنه قد يدرس إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران في حال تسببت طهران بمقتل جنود أمريكيين.

ونقلت الصحيفة، الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الهجمات الأخيرة المتبادلة بين الجانبين "زادت الضغوط على ترامب وأثارت شكوكاً بشأن إمكانية الحفاظ على وقف إطلاق النار على المدى الطويل".

وبحسب المسؤولين، فإن ترامب ما يزال يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات قريباً، وأن هذا الاتفاق سيشمل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، وإنهاء الأنشطة النووية الإيرانية، والتخلص من مخزونات اليورانيوم المخصب.

وأضاف المسؤولون أن مسودة الاتفاق التي جرى العمل عليها خلال الأسابيع الماضية تنص في مرحلتها الأولى على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران.

ومساء الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفاوضات الجارية مع إيران "تسير بشكل جيد للغاية"، وإنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من ذات الشهر، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة، ما لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.