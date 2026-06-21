تعليقاً على تقرير نشرته وكالة "فارس" أفادت فيه بأن الوفد الإيراني غادر مكان المفاوضات بعد تصريحات ترامب التي هدد فيها بضرب البلاد

صحفي إسرائيلي عن دبلوماسي: الوفد الإيراني لم يغادر مكان المفاوضات تعليقاً على تقرير نشرته وكالة "فارس" أفادت فيه بأن الوفد الإيراني غادر مكان المفاوضات بعد تصريحات ترامب التي هدد فيها بضرب البلاد

أنقرة/ الأناضول

نفى دبلوماسي مشارك في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، صحة التقارير التي تحدثت عن مغادرة الوفد الإيراني مكان انعقاد المفاوضات في سويسرا عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن المحادثات لا تزال مستمرة.

ونقل الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، عن دبلوماسي مشارك في المفاوضات قوله: "الإيرانيون لم يغادروا، والمحادثات لا تزال متواصلة".

وجاء تصريح الدبلوماسي (الذي لم يحدد رافيد جنسيته) رداً على تقرير نشرته وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، أفادت فيه بأن الوفد الإيراني غادر مكان المفاوضات بعد تصريحات ترامب التي هدد فيها بضرب إيران.

وفي وقت سابق من الأحد، قال ترامب، إن على طهران منع "حزب الله" من إثارة المشاكل في لبنان، مهدداً بأن الولايات المتحدة ستوجه "ضربة قوية جداً" لإيران إذا لم تفعل ذلك.

وفي نفس اليوم، انطلقت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.