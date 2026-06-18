الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون قال إن الرئيس الأمريكي أراد من خلال هذا الموقف أن يوجه رسالة لإسرائيل مفادها: "الكبار يتحدثون"..

صحفي أمريكي: ترامب لم يستشر إسرائيل بشأن التفاهم مع إيران الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون قال إن الرئيس الأمريكي أراد من خلال هذا الموقف أن يوجه رسالة لإسرائيل مفادها: "الكبار يتحدثون"..

أنقرة/ الأناضول

قال الصحفي تاكر كارلسون، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك أنه يتعين عليه إضعاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل إحراز تقدم بشأن التفاهم مع إيران، وإنه لم يستشر إسرائيل في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال حلقة بودكاست من برنامجه الخاص المنشور على منصة يوتيوب الأمريكية، تطرق فيها إلى موقف إسرائيل من التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار الصحفي الأمريكي كارلسون إلى أن التفاهم بين واشنطن وطهران قد يكون معرضا للخطر من جانب إسرائيل.

وأضاف أن "ترامب يعلم أنه لكي يواصل المضي قدما، عليه إضعاف ليس فقط نتنياهو، إنما الشرعية الأخلاقية لدولة إسرائيل في الولايات المتحدة أيضا. والمفاجئ أنه فعل ذلك".

ونقلا عن شخص يعرف ترامب عن قرب، أفاد كارلسون أنه أبلغه قبل 15 عاما أن "ترامب قادر على خذلان الناس"، معلقا: "يبدو أن الدور جاء الآن على نتنياهو ليشعر بخيبة الأمل".

وقال كارلسون إن ترامب "لم يستشر إسرائيل" بشأن التفاهم مع إيران، معتبرا أن الرئيس الأمريكي أراد من خلال هذا الموقف أن يوجه رسالة لإسرائيل مفادها: "الكبار يتحدثون".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد في 10 أبريل/نيسان بشدة عددًا من مقدمي برامج البودكاست والمعلقين السياسيين المعروفين، بينهم كارلسون، الذين ينتقدونه، ووصفهم بـ"المجانين".

كما قال ترامب إن تاكر كارلسون وميغن كيلي "يحتاجان إلى زيارة طبيب نفسي جيد".

والأربعاء، انتقد ترامب حكومة نتنياهو بسبب الهجمات على لبنان، موضحا أنه لا يؤيد هذا النهج.

وقال بخصوص نتنياهو: "لدينا بعض الخلافات الصغيرة بشأن لبنان. أقول لبيبي: يمكنك أن تكون أكثر هدوءا. ليس من الضروري أن تدمر مبنى في كل مرة يدخل فيه أحد أفراد حزب الله إلى مبنى".

ووصف ترامب الولايات المتحدة بأنها "شريك كبير"، بينما وصف إسرائيل بأنها "شريك صغير جدا" بالنسبة لواشنطن.



والخميس، أعلنت طهران، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وقّعا إلكترونيا على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما خلّف أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي ردت بهجمات قلت إسرائيليين وأمريكيين.