شيكاغو.. 15 ألف زائر للمهرجان التركي التقليدي الثالث عمدة شيكاغو أعلن أغسطس "شهر التراث التركي" تقديرا لمساهمات الجالية في الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمدينة

شيكاغو/ الأناضول

استقطب "المهرجان التركي التقليدي الثالث" في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية نحو 15 ألف زائر من مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وأقيم المهرجان في مركز "تينلي بارك" للمؤتمرات قرب شيكاغو، السبت والأحد، وسط مشاركة واسعة وإقبال كبير على فعالياته الثقافية والفنية والأكاديمية.

وحضر حفل الافتتاح القنصل العام لتركيا في شيكاغو طاهر بورا أتاتانير، إلى جانب أكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد كبير من المدعوين والزوار.

وفي كلمة خلال الافتتاح، شدد أتاتانير، على وحدة أبناء الجالية التركية والتضامن بينهم.

وقال إن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الروابط الثقافية بين تركيا والولايات المتحدة.

بدوره، لفت رئيس لجنة المؤتمر والتراث الثقافي للمهرجان خليل دمير، إلى أن الفعالية تشهد نموا متزايدا عاما بعد عام.

وأوضح دمير، أن الهدف الأساسي للمهرجان يتمثل في تعريف المجتمع الأمريكي بالثقافة والتاريخ والقيم التركية بأفضل صورة.

** شهر التراث

وفي رسالة مصورة إلى المهرجان، هنأ عمدة شيكاغو براندون جونسون، القائمين على تنظيم الفعالية.

وأشار جونسون، إلى إسهامات أبناء الجالية التركية الأمريكية في الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمدينة.

وأعلن تخصيص أغسطس/ آب رسميا "شهر التراث التركي" في شيكاغو.

وأكد عمدة شيكاغو، أن المجتمع التركي يشكل جزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي للمدينة.



وأعرب عن شكره للأتراك الأمريكيين على جهودهم وإسهاماتهم.

كما حظيت الندوات الأكاديمية والمؤتمرات التفاعلية المقامة على هامش المهرجان باهتمام واسع.

وقدم أكاديميون متخصصون رؤى وتقييمات بشأن تاريخ تركيا وثقافتها ونظامها التعليمي، إلى جانب عدد من القضايا المعاصرة.

وأسهمت هذه الفعاليات في تحويل المهرجان إلى ملتقى أكاديمي، إلى جانب طابعه الثقافي.

** نكهات تركية

وشهدت منصات المأكولات في أرض المهرجان إقبالا كبيرا على أطباق المطبخ التركي.

وتصدرت قائمة الأطعمة الأكثر طلبا فطائر "الغوزلمة" التقليدية المعدة يدويا، ولحم "الدونر/ الشاورما التركية" المشوي على الحطب، والبقلاوة والقهوة التركية المطهوة على الرمل.

وتشكلت طوابير طويلة أمام منصات الطعام طوال اليوم.

كما حظيت عروض الفلكلور الشعبي والكتب والموسيقى وشخصيات "كراكوز وعيواظ" (فن دمى الظل) التراثية ودراويش المولوية والأنشطة المخصصة للأطفال باهتمام الزوار.

وتوزعت الفعاليات على مئات المنصات الثقافية في أرض المهرجان.

واستقبل المهرجان نحو 10 آلاف زائر في يومه الأول، فيما واصل آلاف الضيوف حضور فعاليات اليوم الثاني، التي شملت حفلات موسيقية وأنشطة ثقافية وندوات حوارية.