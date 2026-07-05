شيكاغو.. إصابة طائرة ركاب أمريكية بألعاب نارية بيوم الاستقلال

أنقرة/الأناضول



تعرضت طائرة ركاب أمريكية لإصابة مقذوف من ألعاب نارية أثناء هبوطها في مطار "ميدواي" الدولي بمدينة شيكاغو، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة ويوم الاستقلال.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن قائد طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز"، أقلعت من مطار "هارتسفيلد-جاكسون" الدولي في أتلانتا (جورجيا)، قوله إن ألعابا نارية أُطلقت خلال احتفالات 4 يوليو أصابت جسم الطائرة أثناء اقترابها من الهبوط في شيكاغو.

من جانبها، أكدت شركة الطيران في بيان، أن الطائرة هبطت على المدرج بسلام ودون وقوع أي إصابات، مشيرة إلى أنه جرى تحويل الطائرة فور هبوطها إلى الفحص الفني لتقييم الأضرار وضمان سلامتها التشغيلية.