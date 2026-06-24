جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد عقب زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان..

شهباز شريف يعلن مشاركته في مراسم تشييع "علي خامنئي" بطهران جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد عقب زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان..

أنقرة/الأناضول

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه سيزور إيران الأسبوع المقبل، وسيشارك في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي قُتل في الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد عقب زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان.

ووصف شريف خامنئي بأنه "قائد صاحب رؤية عظيمة"، معربا عن تعازيه في ضحايا الخسائر البشرية التي شهدتها إيران.

وأكد شريف أنه أجرى مباحثات مثمرة مع الرئيس بزشكيان، قائلاً: "لقد كان الأمر أشبه بلقاء عائلي، وكأن إخوة يتحدثون مع بعضهم البعض بكل صراحة ووضوح".

كما وصف شريف اجتماعات اليوم بأنها "لحظة تاريخية بين باكستان وإيران".